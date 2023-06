Jaume Avino: "Waterloo, c’est familial, mais c’est aussi sérieux au niveau de la formation"

"Les entraînements des U12-U14-U16-U18 passent de deux à trois hebdomadaires. On demande au jeune de s’engager clairement. On a envie de faire passer un message comme quoi, la formation, c’est du sérieux à Waterloo. On avait entre 23 et 24 joueurs U21, on a dû faire un choix, car on ne savait faire qu’une équipe avec les disponibilités de salle. On a pris les présences, on a regardé qui avait été blessé ou s’il y avait eu des soucis. On a gardé les 13 plus motivés. Je suis triste quand je dois annoncer que le gamin sera sur une liste d’attente. Arnaud Vancampenhout était aux scouts plus jeune, mais il s’est arrangé pour ne jamais louper un match de basket."

Le RWB n’alignera qu’une équipe en régionale Jeunes, ce sera en U18. "Vous savez, des Morini ou Vancampenhout n’ont découvert le championnat qu’en U16 seconde année. Chaque chose en son temps."

Le directeur technique a monté le niveau d’exigence mais sait faire la part des choses: "Je ne suis pas revenu du Spirou Charleroi pour ne pas m’engager sérieusement. Waterloo est un club familial mais sérieux. Quand on me dit que je veux faire comme pour les pros, je veux juste souli gner qu’on propose trois séances par semaine, les équipes pros en proposent sept à leurs jeunes."

Le staff de coaches va un petit peu bouger: "La plupart de nos coaches ont fourni un bon boulot. Je me réjouis ensuite que Marc d’Hose ait repris en main le mini-basket. En maxi, on continue à faire confiance à des coaches qui sont joueurs au club comme Nicolas Van Cauwenberghe avec les U18-U21 et David Matalon, en U16. Jacques Deldicq arrive pour les U18 régionaux, de même que Christian Dupont pour les U12 en mini-basket."

Le souhait de la rigueur envers les joueurs s’accompagne d’exigences envers les coaches: "Il y a un cahier de charge pour chaque catégorie d’âge avec des choses que le jeune doit être capable de faire en cours de saison."

Derrière la R1 récemment promue en TDM2, il y a un fossé à creuser par le RWB, car l’équipe suivante navigue en P2: "Il s’agit d’un mix de jeunes et de gars chevronnés. On prépare nos jeunes pour être compétitifs, on les forme pour gagner demain. On sera peut-être un peu court pour 2023-2024. Cette saison, deux joueurs majeurs se sont blessés. Les jeunes alignés ont eu leur chance. Ils m’ont montré qu’ils avaient encore besoin de temps", celui qui sera également le coach de cette P2.