Didier Gelders (Chastre), déçu par le traitement de la Fédération

Un sentiment d’injustice

On l’a bien compris, le club se retrouve coincé. "Cette décision est coulée dans le béton et nous n’avons pas les moyens financiers de certains clubs pour saisir le TAS (Tribunal arbitral du sport). On a vraiment un sentiment d’injustice, on est très déçu du traitement qui nous est infligé par la Fédération et du peu de respect qu’on reçoit alors que cela fait quinze ans qu’on travaille dans le football féminin."

Les filles présentes cette semaine ont été mises au courant de la situation. Reste à savoir quelles décisions seront prises dans les jours/semaines à venir.

Le coach, Michaël Verstraelen, souhaite continuer mais pas dans n’importe quelles conditions et il doit revoir Didier Gelders. "On a expliqué au groupe qu’il n’y a rien à faire d’autre. Et tout le monde est assommé, que ce soit le staff ou les joueuses. Bien sûr, cela remet tout en question car on était occupé à refaire une équipe pour jouer le Top 3 en interprovinciale ACFF (voir par ailleurs). Là, on essaie quand même de faire un groupe pour la D1 et on verra."

Un sixte le dimanche 25 juin

En attendant la reprise des entraînements qui aura lieu mi-juillet, la section féminine des XV Bonniers organise un sixte le dimanche 25 juin. Inscription: 20 euros. Infos au 0 476 884 278.