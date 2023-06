Challenge du Brabant wallon à Baisy-Thy, ce samedi 17 juin: "Il fera moins chaud que l’an passé !"

Ne dites plus Tour Godefroid de Bouillon mais bien jogging Daniel Louagie. "Nous fêtons notre quarantième édition, mais ce sera surtout la première sans Daniel, à la base de la course… La famille sera présente, soit pour courir soit pour encourager et David, l’un de ses fils, donnera le départ. On demandera à chacun une minute d’applaudissement."

Les organisateurs offriront aussi un petit cadeau aux 400 premiers inscrits. "Ils auront tous un bandana !"

Pour le reste, un tracé sélectif attend les participants pour la plus longue course du Challenge avec 6 ou 14 kilomètres au départ de la Place d’Hattain à 15 h. "Le circuit est inchangé et nous aurons toujours un ravitaillement au départ, un à l’arrivée et trois sur le parcours. On veille à nous occuper des joggeurs comme il se doit !"

À Baisy-Thy, une course pour les enfants a également lieu en prélude, avec un départ à 14 h.

Pour de plus amples informations, Christophe Balestrie au 0495 907 586 ou via Balesteros@hotmail.com