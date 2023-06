Ludovic Draux, un directeur sportif heureux

Chargé de projet depuis un peu plus d’un an à la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles, il veille à développer et relancer le cyclisme actuel qui, il faut bien l’avouer, pourrait se porter beaucoup mieux. Un challenge qui lui tient à cœur et des réformes qui évoluent avec le temps, sachant que cela n’est pas toujours simple de faire bouger les choses dans le milieu.

Depuis le début de cette saison, Ludovic Draux a une nouvelle corde à son arc. Il est devenu directeur sportif du Team Wallonie, où les meilleurs éléments de la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles peuvent disputer des épreuves interéquipes sous les couleurs de la fédération dans de belles épreuves. Une tâche qui lui tient particulièrement à cœur, qu’il découvre et qu’il aime déjà.

En début de saison, pour prendre le pouls, mais aussi pour se faire un avis le plus précis possible sur les éléments susceptibles d’être sélectionnés, Ludovic Draux avait proposé des séances d’entraînements collectives aux quatre coins de la Wallonie. "On a connu un véritable succès de participation lors de ces séances. Les jeunes ont répondu présents et toutes les séances se sont parfaitement déroulées. Un excellent esprit, une solidarité, de beaux échanges entre les coureurs pourtant membres de clubs différents, et puis aussi de belles dispositions vues chez certains. Il était important pour moi de me faire une bonne idée du potentiel de chacun. On espérait avoir des coureurs sur ces entraînements de groupe, on a eu de beaux pelotons, plus que ce que l’on imaginait !"

Une réussite qu’il poursuit sur les épreuves auxquelles il peut aligner le Team Wallonie. "Là, on vient de faire un super résultat à la Classique des Alpes avec la victoire d’un de nos sélectionnés. C’est une immense fierté, un sentiment incroyable, une super expérience à vivre en tant que directeur sportif. Quand on est dans la voiture suiveuse, que les coureurs roulent (très) bien, que l’on peut remonter vers la tête de la course au fil des kilomètres, et vivre la dernière grosse difficulté de l’épreuve et l’arrivée derrière les premiers, et qu’au final, un de mes coureurs l’emporte, quel bonheur."

Ludovic a aussi apprécié le comportement général de ses hommes, mais aussi l’attitude des parents. "Je sortais à peine de la voiture que la maman du vainqueur venait vers moi pour une accolade et me remercier de ce que l’on avait fait pour les coureurs."