Le Walhinois Maxime Van Den Broeck intègre le staff de l’ASUB

Ses motivations ? "On parle quand même de l’un des clubs les plus tirés de Belgique (le seizième sacre date de 2014, NDLR) avec une formation intéressante au niveau des jeunes et de la qualité des joueurs puisqu’il a mis sur pied un pôle d’excellence qui devrait lui permettre de disposer de l’un des meilleurs centres de formation du pays d’ici trois ans. C’est donc quelque chose de beaucoup plus pointu puisqu’on parle presque de professionnalisme."

Le Walhinois de 36 ans, indépendant en rénovation et électricité, pratique encore un peu l’ovale chez les vétérans. Comme le club, il se voudra ambitieux lors du prochain exercice. "Sur le plan sportif, on visera le Top 2 avec les seniors. Tous les joueurs continuent et comme le recrutement a été bien ciblé, je pense que ça va bien se compléter. On jouera aussi le titre en réserve et on voudra aller très haut avec l’équipe tremplin. Personnellement, je veux apporter ma pierre à l’édifice, c’est-à-dire faire grandir les mecs et leur apporter des choses techniquement afin que l’on voie leur évolution."

Simon Marotte de retour aussi

À noter que Simon Marotte, actif à Frameries cette saison, revient lui aussi au Pachy pour compléter le staff qui sera toujours emmené par le Français Jonathan Grenon. "On fonctionnera à trois et, avec Simon, nous aurons la lourde tâche des trois-quarts et du replacement."