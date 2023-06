P2B: Candidat à la P1, Saintes ne cache pas ses ambitions

Voilà qui a le mérite d’être clair pour une équipe de Saintes qui a déjà déjoué pas mal de pronostics cette saison. "On ne parlait pas de Saintes il y a un an. C’était voulu mais on savait bien où l’on voulait aller. On reste sur une saison très positive et c’est juste dommage le tour final car on serait bien montés dès cette saison mais il ne doit rien remettre en question. N’oublions pas que l’on avait débuté cette saison avec vingt nouveaux joueurs et qu’il s’agissait de ma première saison comme T1 à part entière."

La saison de la confirmation

Ici, ils sont douze à rester au club pour quatorze arrivées. "J’aurai un gros noyau de 26 joueurs à ma disposition. C’est voulu et il y aura plus d’intensité aux entraînements et plus de concurrence dans le groupe. A nous maintenant de faire le job et cette saison doit être celle de la confirmation avec des envies de titre et cette fois sans langue de bois."

Quant au terrain, "on va recevoir l’aide de la commune pour qu’il soit en bon état. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne sera pas notre plus grand adversaire. Cette saison, il était même notre meilleur ami avec 14 victoires en 15 matches à domicile."

L’effectif 2023-2024

Gardiens: Yannick Van Zele, Diego Requejo.

Défenseurs: Dylan Chaudoir, Valentino Aumento, Vincent Parello, Romain De Pascal, Giuliano Agostinatcho, Luca Lambert, Naïm Arab, Khalid Rifi, Kabou Naoufal.

Milieux: Nicolas Maeyens, Medhi Benlouafi, Siradji Sall, Dorian Clément, Mohammed El Bakkali, Sacha Barideau, Mounir Laachach, Nour-Eddine Asaidi, Malik Labiad.

Attaquants: Khalid Es-Sadiki, Damien Casellas, Michel Grisay, Ayman Al Masude, Dylan Bailly, Bruno Baras, Hicham Hamri.

Staff: Dorian Nizot (T1).