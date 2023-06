Le projet féminin bien relancé au RRC Waterloo

Et la section se développe dans toutes les catégories. "On a fait le foot4girls tous les mercredis et là, on espère pouvoir faire tourner quatre formations pour la saison à venir: une équipe en 5 contre 5, une équipe en D13 et une deuxième en U14 garçons pour ne pas les perdre puisque les joueuses de quatorze ans ne peuvent plus jouer en équipe première. Et nous avons du costaud pour encadrer toutes ces gamines puisque Souleymane, qui coache la future P3, a déjà un bon bagage derrière lui sur Bruxelles, et on a aussi accueilli Francis Demol qui possède le diplôme UEFA B et qui est T2 de l’Union SG pour nos D13. Il faudrait seulement qu’on trouve encore dix à quinze filles toutes catégories confondues."

Des filles de l’Union en P3 ?

Le club a inscrit une équipe première en P3 pour l’exercice 2023-2024. "On a perdu beaucoup de temps car la moitié des filles cherchaient surtout en terrain pour évoluer en BBFL. On a continué sans elles et on possède actuellement une quinzaine de joueuses, mais il nous en faudrait au moins vingt pour s’aligner en championnat. J’ai bon espoir d’autant qu’on a un accord avec l’Union SG pour accueillir quelques filles non utilisées là-bas. On fera le point d’ici 2-3 semaines."

Le RRCW recrute donc des joueuses de tout âge. Les entraînements ont lieu tous les mercredis jusque fin juin, à 18h pour les plus petites, et à 19h pour les filles à partir de 15 ans.

Contact: Pascal Fochesato au 0475 95 86 54.