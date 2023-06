Une 5e place et le fair-play pour les Red Lawyers au Mundiavocat

Cette équipe a vu le jour en septembre 2019 et elle est la première équipe belge féminine de football inter barreaux. "Le Covid ayant retardé les choses, nous avons participé à la première Coupe du monde féminine l’année dernière à Marrakech et c’était notre deuxième Mundiavocat ici à Saint-Tropez", raconte Barbara Engerisser qui a défendu avec brio les buts de son équipe. "L’année dernière, j’avais été élue meilleure gardienne d’un tournoi que nous avions terminé à la troisième place. Ici, avec Sacha Vanderveken qui est du barreau de Bruxelles, on avait la meilleure buteuse en nos rangs. Mais on a surtout ramené la coupe du fair-play qui est décernée par les arbitres et autres équipes du tournoi, ce qui veut dire quelque chose."

De quoi faire oublier une cinquième place au goût légèrement amer. "Avec le Panama qui était tenant du titre, l’Italie et la France, nous avons hérité d’un groupe très compliqué. De plus, nous avons commencé par affronter le Panama. On a été battues 4-2, on s’est bien défendues mais sans avoir eu le temps d’effectuer quelques réglages. On a ensuite été battues 5-0 par l’Italie qui, sur ses cinq joueuses, aurait aligné trois joueuses pros. C’est autorisé à condition qu’elles soient avocates, ce qui n’était manifestement pas le cas et une enquête est en cours. On a ensuite battu l’équipe du Nord de la France 6-1 mais c’est cette défaite contre l’Italie qui nous prive du carré final."

Les organisateurs de l’événement ont décidé de ne pas déclarer de vainqueur suite à certaines irrégularités toujours à l’étude. En attendant, les Red Lawyers terminent à la cinquième place après avoir battu 7-2 l’Argentine et 6-0 l’équipe du Sud de la France en matches de classement. "On est déçues car on avait une chance de revenir avec une coupe. Mais on a vécu un bon tournoi, on était toutes contentes de nos performances et on a salué notre beau jeu."

Supporters de Liège, et inversement

La délégation belge aura passé une belle semaine dans le Sud de la France. "On avait loué deux Vans pour le trajet, on a logé dans un camping à la Garde-Freinet, dans le même complexe que l’équipe de Liège qui est venue nous supporter et inversement."

Avocate depuis vingt ans, Barbara Engerisser fait partie du barreau du Brabant wallon et possède son cabinet à Court-Saint-Étienne.

En dehors de son travail, elle adore enfiler ses gants, elle qui a défendu les buts de Genappe, Anderlecht, du White Star et de Chastre jusqu’il y a peu.

"Je n’ai pas su jouer la saison dernière car je me suis fracturé l’épaule en août dernier. Pour moi, le football sur grand terrain, c’est terminé. Mais j’ai commencé le foot en salle…"

Comme elle apprécie ses nombreux rendez-vous avec les Red Lawyers. "Toutes les filles présentes dans l’équipe ont une base sportive. C’est une condition. Certaines font du foot, d’autres du tennis et même du hockey. Nous sommes prochainement invitées à un tournoi international en Sicile. Un Euro sera aussi organisé à Majorque l’année prochaine comme le prochain Mundiavocat aura lieu à Dubaï mais c’est plus loin et un autre budget. Pas sûre qu’on en sera."