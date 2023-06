Troisième titre national pour Frédéric Jacob

De quoi réjouir le staff, David Maniet et Thierry Lampe: "Cette victoire, on l’espérait, on l’attendait. Cela n’a pas été facile mais au final, le maillot tricolore est chez nous. On est extrêmement satisfait, on est présent sur tous les principaux championnats sur lesquels on peut prétendre des maillots. Celui-ci, c’est la cerise sur le gâteau d’une saison fantastique mais qui n’est pas finie et nos coureurs ont encore faim de victoires et de titres."

Du côté du Perwézien Frédéric Jacob, on ne cache pas sa satisfaction: "Au final, je n’ai pas vraiment eu le temps de profiter de mon maillot de champion provincial obtenu voici peu. Je vais désormais porter le maillot tricolore."

Champion de Belgique pour la troisième fois

C’est la troisième fois que Frédéric Jacob remporte un titre de champion de Belgique après les éditions 2018 et 2019. "J’ai également deux titres de champion de Wallonie et un titre de champion provincial. J’ai par contre cinq ou six secondes places au championnat provincial FCWB."

Ce titre national était un objectif avoué du coureur ServiPools DT Racing. "En voyant le calendrier, j’avais vu que le parcours de l’épreuve me convenait bien. J’ai réalisé une bonne préparation donc tout était réuni pour une belle prestation. Pourtant, le jour J, les jambes n’étaient pas vraiment bonnes mais le déroulement de la course a tourné en ma faveur. À cinq kilomètres du terme, je parviens à rentrer sur la tête de course et là, je ne laisse plus rien sortir et je me suis appuyé sur la seule carte qui me convenait: le sprint. Nous étions un groupe d’une dizaine de coureurs."

Avec le maillot tricolore sur les épaules, Frédéric Jacob va à présent veiller à s’amuser dans cette seconde partie de saison. "J’aimerais aussi faire un ou deux triathlons ainsi que prendre part au championnat d’Europe de Gravel qui a lieu en Belgique."

Du côté de l’équipe, c’est une période faste. "L’équipe tourne bien, c’est chouette."

À noter que Benoit Louyet se classe troisième en élites du même championnat et le Wavrien Marc Tabourdon termine quatrième en D.

Pour sa prochaine apparition en Brabant wallon, il faudra attendre le 26 juillet pour voir Frédéric Jacob à l’œuvre. Ce sera à Nil-Saint-Vincent avec l’EDH.