"Le monde du football m’a dégoûté mais il a fini par me manquer"

Alors qu’on pensait ne peut-être jamais le revoir sur un terrain de football, un appel de Michel Delph a tout changé. Aujourd’hui, Brandon Nsingi veut retrouver le plaisir de joueur, sous les ordres d’un coach qu’il apprécie et avec des joueurs qu’il connaît bien. Sans oublier le retour de belles ambitions du côté du RSD Jette, après une saison où le club a assuré son maintien lors de l’ultime journée de championnat.

Brandon, pourquoi avez-vous décidé de venir au RSD Jette ?

Je suis tout d’abord venu pour le projet mais aussi et surtout pour le coach Michel Delph. Je le connaissais pour l’avoir affronté à plusieurs reprises mais aussi au travers de beaucoup d’amis qui ont évolué sous ses ordres. Sa réputation l’a précédé. Il m’a contacté et proposé un projet sportif très intéressant. La possibilité de reprendre le football était dans un coin de ma tête et ils ont eu les arguments pour me convaincre de signer à Jette.

Après votre passage au Crossing Schaerbeek, vous êtes resté une saison sans jouer. Pourquoi ?

J’avais besoin de prendre du recul par rapport au monde du football. Après ma saison au Crossing, j’étais pas mal dégoûté par le milieu du foot. Il y a eu un petit clash par presse interposée avec l’entraîneur. Mais au-delà de ça, j’étais dégoûté du monde du football dans son ensemble, de tout ce que ça cache derrière, de tout ce qu’on ne voit pas toujours sur la pelouse.

Mais il a fini par vous manquer, non ?

C’est vrai. J’avais à cœur de reprendre et le projet qu’on m’a proposé à Jette correspondait à mes attentes.

Et retrouver le plaisir de jouer, tout simplement ?

Surtout. Je joue au football depuis que je suis tout petit et fouler une pelouse me manquait. J’avais envie de retrouver ces vibrations que le football peut vous procurer. Alors quand vous avez la chance d’être contacté par un entraîneur aussi compétent que Michel Delph, dans un club qui se veut ambitieux, le choix est vite fait.

Avec 15 arrivées actées durant ce mercato estival, il faudra toutefois reconstituer un groupe solide et solidaire à Jette.

Quand on reconstruit quelque chose dans une équipe, il faut repartir des fondations et la base de ces fondations, c’est de former un groupe solide. La tâche peut sembler importante mais il faut préciser que l’entraîneur a réalisé un très bon recrutement, avec des joueurs qui se connaissent assez bien.

Au niveau sportif, quelles seront les ambitions de Jette la saison prochaine ?

Je suis un compétiteur et je veux gagner contre n’importe quel adversaire. Mon ambition personnelle sera toujours de viser le plus haut possible. Si je peux être champion avec Jette, ce sera avec grand plaisir. Après, si on veut pouvoir afficher des ambitions, ça passera par une bonne préparation. On va voir comment la sauce prend avec ce nouveau groupe et en fonction de ça, on pourra se fixer des objectifs plus précis. Mais une chose est sûre, dans la tête de chaque joueur, personne n’est venu pour se battre pour le maintien toute la saison.