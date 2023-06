Jean-Pierre Trisman, précieux homme de l’ombre

Le cyclisme est un sport intense, beau à regarder, et captivant. Ces cyclistes sont souvent vus comme des surhommes (ou des femmes extraordinaires) qui réalisent des exploits incroyables sur leurs vélos. Des machines elles aussi de plus en plus belles, avec une technologie de plus en plus évoluée, au poids de plus en plus léger et qui demandent des réglages aux petits soins.