Second succès pour Tom Vuylsteke, vainqueur à Zepperen

Depuis, Tom multiplie les bonnes prestations avec à la clé de bons résultats. Ce dimanche, il a remis le couvert à Zepperen et continue son retour aux affaires, important pour lui qui n’a qu’une envie, être sélectionné au sein de sa formation pour disputer de belles épreuves internationales cet été, si possible à l’étranger. Le moral est au beau fixe et ses responsables de club ne peuvent que prendre en compte des prestations ponctuées par des succès. Mais ce n’est pas tout, pour rappel, le coureur brabançon wallon sera dans la catégorie des espoirs l’an prochain. Et on le sait, les places sont chères dans les bonnes équipes, surtout les formations continentales qui sont les seules qui permettent à des coureurs prometteurs de disposer d’un excellent programme, chose indispensable pour se mettre en valeur et poursuivre sa progression dans l’idée de signer un jour un contrat dans une équipe cycliste professionnelle. Tom Vuylsteke confirme: "Il est important de me montrer pour pouvoir être encore sélectionné pour de belles épreuves. J’aimerais être à nouveau dans les belles courses et pourquoi pas à l’étranger. À moi de continuer à me montrer, à enchaîner les résultats et mes dirigeants me feront à nouveau confiance."