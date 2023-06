Régionale 2C: Tourinnes-la-Grosse se retrouve en quatrième position

Pécrot a pris le point à 10-5. "À 11-7, je suis monté au jeu. J’ai directement dû livrer. Ce n’est pas l’idéal. J’ai perdu mon jeu à 40 partout", soulignait Francis Vanbever. Pécrot est désormais sixième avec neuf points. De la sixième à la dixième place, toutes les équipes ont neuf points.

Tourinnes-la-Grosse termine les matchs aller à la quatrième place après sa victoire (7-13) à Courcelles. "Nous avons mené 1-4. Lorsque les visités ont frappé plus juste, ils sont revenus à 5-5. Après 6-7, nous avons déroulé en deuxième période malgré des conditions rendues difficiles avec le vent", expliquait Cédric Evrard, capitaine de Tourinnes.

Nil-St-Vincent est passé par le chas de l’aiguille à Saint-Marc (11-13). "Nous étions bien partis. Nous avons mené 3-7 au repos et encore 4-9, explique Raphaël Ghislain, le président-joueur nilois. Pour moi en livrée, c’est pour l’instant une catastrophe alors on a décidé de faire monter Jérôme Sauvenière. Non seulement il a perdu son jeu mais nous n’avons plus frappé. Nous avons perdu tous les points importants. Nos adversaires sont revenus à 11-11. Les deux derniers jeux, nos adversaires ont heureusement fauté à 40 à deux."

il est en tête avec cinq points d’avance sur Gilly et Aisemont.