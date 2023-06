P2: La prochaine saison sera celle de la reconstruction à Villers

"Le début de la saison était dans la continuité de la précédente. On avait mis la barre assez haut et notre premier tour était dans la lignée de nos objectifs avec une cinquième place à la trêve", résume Frédéric Balan.

Le mois de janvier allait ensuite complètement changer la donne. "Il y a eu la blessure de Charlie Van Roy mais aussi la rechute de Fred Pierot et l’arrêt de Dany Pinto, soit trois joueurs d’expérience, un dans chaque ligne. Il a fallu s’en remettre et ce ne fut pas facile. Notre deuxième tour fut plus compliqué et heureusement que nous avions un matelas de points suffisant car on a parlé à un moment qu’il pouvait y avoir quatre descendants et nous n’étions pas tranquilles. Au final, il y a un petit goût de trop peu mais on sait pourquoi."

Une nouvelle équipe

Depuis la fin du championnat – et même avant – beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Le club a acté de nombreux départs, des joueurs qui se sont engagés à Nivelles pour y terminer leur carrière, "ce que l’on peut comprendre", des joueurs que le club ne voulait pas conserver ou d’autres qui arrêtent, à l’image du capitaine Vanderminnen. "Je ne sais pas si on peut parler de la fin d’un cycle mais on ne s’attendait en tout cas pas à devoir reconstruire quelque chose pour la saison prochaine."

Ce sera pourtant bien le cas et vu ce qui s’annonce du côté des ruines, Villers aura du répondant à la reprise début septembre. "Il le faudra car la série, ce sera du costaud. C’était déjà relevé cette saison et ce sera encore le cas la saison prochaine."

Frédéric Balan, qui entamera sa quatrième saison à Villers, a déjà pointé ses favoris: "sur papier, Saintes ne joue pas à cache cache et sera le favori n° 1 avec Ophain qui a aussi réalisé de sérieux transferts."

Derrière eux, pas mal d’équipes seront également à surveiller. Et Villers devrait en faire partie.

Le noyau 2023-2024

Gardiens: Quentin Serez, Tristan De Bever.

Défenseurs: Kévin Busselot, Brice Butkovics, Damien Delahaye, Nicolas Thielemans, Timothy Vandamme, Sean Van Rode.

Milieux: Dylan Brison, Michaël Colla, Bryan Delplace, William Godfroid, Rodrigue M’Bala, Hugo Nachtergaele, Guy-Roland Niangbo, Frédéric Pierot, Nicolas Pietrons, Martin Rastelli, Romain Syoen, Michaël Userstamp.

Attaquants: Jonathan Bruno, Charlie Van Roy, Samir Khamouss.

Entraîneur: Frédéric Balan.