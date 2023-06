Les clubs devant leurs responsabilités

Au niveau de l’ACFF, un audit est en cours par Mr. Collin qui communiquera une fois son rapport terminé prévu fin d’année 2023. Quant à la refonte des labels, elle est déjà en cours.

Au niveau club, deux sujets importants ont été évoqués: "Si vous êtes en ASBL, ne pas oublier pour le 1er janvier 2024 de mettre à jour vos statuts en code des Sociétés et des Associations (CSA). Nous insistons sur l’importance de la procédure et de la mise à jour car tout manquement relatif au CSA pourrait engager la responsabilité personnelle solidaire des administrateurs", insiste Vanden Bosch. "L’autre point concerne la fiscalité et la TVA pour le sport belge. Qu’il s’agisse du SPF Finances ou encore du SPF Emploi (via l’ONEM), le secteur sportif est, qu’on le veuille ou non et que l’on trouve cela juste ou non, susceptible de faire l’objet de contrôles de la part de ces organismes. Le sport peut même parfois être spécifiquement visé."

Une remarque importante qui se justifie dans les chiffres puisqu’en 2020, lors d’une action de contrôle, 85 clubs sur les 133 contrôlés étaient en infraction et plusieurs milliers d’euros d’amendes sont tombés. "Pour les clubs, il y a de quoi ne plus s’y retrouver tant il y a d’obligations légales à respecter. Cette saison, plusieurs séminaires dont l’AISF, Comptasports & GroupS se sont déjà mobilisés pour aider les clubs à se mettre en ordre en faisant appel à des spécialistes qui disposent de toutes les compétences nécessaires dans ces matières. L’ACFF a mis également sur son site toutes les informations et questions qui pourront aider les clubs et leurs administrateurs."

Trop de violence

Autre point important évoqué par le président du CP Brabant: la violence sur et en dehors des terrains. "Cette année encore, une vague de violence et de discrimination autour et sur les terrains s’est encore manifestée et accentuée. Où allons-nous ? Le comité a dû prendre, à son corps défendant, des sanctions parfois très sévères. Les mesures en question ont été prises après mûre réflexion, en âme et conscience et surtout en toute indépendance. Notre sport favori passe par le respect de l’autre, du règlement et de l’acceptation des décisions prises par nos différentes instances, même si celle-ci vous, nous, paraissent parfois incompréhensibles à nos yeux."