Faut-il revoir la composition des séries ?

On ne peut pas parler d’une réussite lorsqu’on évoque la régionalisation des séries, notamment de promotion, lorsque l’on fait courir des clubs comme Genappe, Nil-Saint-Vincent et Tangissart dans le Nord du pays à Kastel et à Baasrode. Certains dirigeants indiquent qu’il faudrait revoir les séries. Hector Tubiermont, dirigeant de Genappe, a son idée sur le sujet: "Pour régionaliser les séries, il fallait supprimer les promotions et faire trois séries nationales, N1, N2 et N3, et trois séries régionales, de la régionale 3 à la régionale 1. Il faut supprimer une série intermédiaire. La balle pelote n’est plus suffisamment riche en effectif que pour répartir ses équipes dans sept divisions."