R2 dames: Fannie Vandesteene va apporter une dose de talent et de métier à la R2 brainoise

La meneuse (qu’on a également vue au Rebond Ottignies) explique comment le rapprochement avec les Castors s’est produit: "Braine s’était renseigné au cas où ils montaient en R1. Gérard Legrand m’avait expliqué le projet. Cela n’était pas possible en termes d’investissement. Et puis, un beau jour, je reçois un SMS des Castors et là, je découvre leur résultat en finale des play-off R2. Braine a vécu un gros coup dur. J’ai relu le message et puis on s’est recontacté."

L’équipe brabançonne calera au pire moment et restera à quai finalement. À 35 ans, Vandesteene peut apporter beaucoup de choses à l’ensemble brainois: "Mon expérience tout d’abord. Je pense pouvoir être le relais sur le terrain du coach François qui ne peut pas s’épuiser à tout voir ou tout dire. Il n’a pas le temps pour gérer tous les paramètres. Je vais voir d’autres choses que lui et je les communiquerai."

"Je suis une joueuse offensive, je n’ai pas peur de faire jouer les autres"

Au plan technique, son tir et sa vision de jeu devraient fluidifier le jeu brainois. "Je suis une joueuse offensive. Je n’ai pas peur de saisir la balle, d’imprimer le temps, de prendre mes responsabilités et de faire jouer les autres."

Les petits formats très vifs devraient se régaler de la vista de la Namuroise d’adoption.

Gérard Legrand, le directeur de la Castors Braine Académie qui a vu le nombre de ses membres quasi doubler en deux saisons, ouvre l’Académie aux U12. Si le responsable brainois se félicite de l’arrivée au coaching de Sarh Derdar (U12-U14), Muriel Santin (U14) et Céline Colmant (U16), il se félicite de la venue de Vandesteene au club: "Fannie dispose d’une vraie personnalité et va apporter l’expérience qui nous a manqué en play-off."