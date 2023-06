TANGISSART: Adrien Fauchet, Michael Vandendaele, David Mine, Nicolas Corbisier, Fabien Gilboux.

GENAPPE: Michel Cranenbrouck, Philippe Trémouroux, Germain Goossens, Kevin Brasseur, Marc Hamelryck.

Genappe retrouvait Germain Goossens pour son déplacement à Tangissart mais était privé des services de Jérôme Zech et Nicolas Degauquier, ce qui contraignait l’équipe de Pascal Glibert de revoir à nouveau sa composition au rectangle. "Nous manquons de stabilité. Nous n’avons pas d’équipe type, nous avons trop d’absents", observait Marc Hamelryck qui s’est aligné au fond dimanche à Tangissart. Les Stéphanois se présentaient dans leur composition classique, avec Valery Lemmens réserviste, prêt à bondir sur le terrain au besoin.

Le début de rencontre est favorable aux visités. "Nous avons joué entre les lignes. Nous étions plus réguliers que Genappe", observait le foncier Fabien Gilboux. Michaël Vandendaele a joué un match extraordinaire. Il a débuté sa démonstration en frappant trois balles entre les perches à 3-1. "Ce sera (normalement) ma dernière saison. J’aimerais terminer en beauté", indiquait le joueur.

Genappe sauvait un deuxième jeu sur les services de Germain Goossens mais peinait pour atteindre les trois jeux à la pause (7-3).

Les visités enchaînaient en prenant les quatre jeux de reprise. "C’était alors du pain béni pour nos hôtes. David Mine a frappé deux outres à 8-3 et Michaël Vandendaele, qui a été exceptionnel, était intouchable à corde", signalait encore Germain Goossens dont le rechas outre à 11-3 et 40 partout s’écartait des limites du jeu alors que son équipe avait retrouvé de la motivation. "On n’est pas assez motivé en général. On doit absolument être beaucoup plus énergique", soulignait Michel Cranenbrouck n’avait pas besoin de la chaleur pour bouillir.

Philippe Tremouroux décrochait son jeu pour inscrire 11-4. Genappe retrouvait de la motivation mais Fabien Gilboux crucifiait ses adversaires en frappant outre à 40 partout (12-4). Le dernier jeu montait à son tour à 40 à deux suite à un superbe contre-rechas de Marc Hamelryck à 40-30. Dans le même exercice, il frappait la balle lors des limites à 40 partout.