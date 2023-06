Sur le Challenge du BW, la petite distance en vaut aussi la peine

Et c’est à souligner ! Car oui, il faisait (très) chaud ce samedi.

Pour la grande distance, c’est Dorian Moureau et Amandine Ollinger qui se sont imposés. On a tendance parfois, voire souvent, à les oublier, il y avait aussi une petite distance à Ottignies et les coureurs qui s’y sont alignés représentaient 25% du peloton. Malheureusement, ce n’est pas encore cette saison qu’ils auront droit à un classement final au Challenge, même pas un podium symbolique, au grand dam de Nicolas De Cocker qui s’est imposé pour la quatrième fois de l’année sur une manche du Challenge lors des petites distances.

Sa septième victoire depuis la seconde partie de 2022 pour ce Guibertin de 28 ans qui adore les efforts courts. "C’est vrai que depuis tout jeune, j’apprécie les courses qui ne sont pas trop longues. Cinq kilomètres, c’est l’idéal, il ne me faut en tout cas pas plus que 10 bornes. Je sais me faire (très) mal sur un court laps de temps, j’aime ce type de courses. C’est par contre regrettable que nous n’avons pas de remise de prix lors de la cérémonie finale. Pourtant, on paie le même montant d’inscription que les autres alors que l’on court moins longtemps. Le peloton est souvent bien garni autour de 100 joggeurs, le niveau est relevé et, si ce n’était pas le cas ce samedi à Ottignies où on a été gâté, il n’est pas rare que nous soyons bien moins récompensés que les coureurs de la grande distance. J’ai déjà demandé au Challenge de revoir cela, on me dit que cela n’est pas possible pour le moment. Mais je ne désespère pas de faire changer les choses…"

Sportivement, tout s’est déroulé comme sur des roulettes pour Nicolas. "Je suis parti en compagnie des meilleurs de la grande distance jusque-là bifurcation au lac. Là, j’ai constaté que j’étais seul sur la petite distance et que derrière, il y avait un très gros écart. J’ai alors pu gérer mon avance, et avec cette chaleur, ce n’était pas du luxe. Le tracé était bien ombragé mais quelques passages étaient délicats. Le lac, les rues de Louvain-la-Neuve et le retour sur le boulevard de Lauzelle. Je suis en tout cas ravi de mon état de forme."

Troisième sur le podium, Sébastien Cnoquart était lui aussi content de sa performance. "Cela va vraiment mieux. J’ai fait connaissance avec le Dr Boonen qui semble avoir résolu mes problèmes de raideur dans ma jambe opérée. Du coup, cela fait 10 jours depuis un an que je cours sans douleur et que j’arrive à m’entraîner sans problème.. il me reste 15 secondes au kilomètre à récupérer. Mon gros objectif est pour octobre: descendre sous les 38 minutes aux 10 km de Tourcoing lors du championnat de France. J’espère enfin avoir mangé mon pain noir. Et l’autre plaisir, c’est mon fils Lucas. Il est 7e sans entraînement et la relève est là."