En P2, Crossing B et Etterbeek ont demandé à passer de la série A à la série B alors que Stockel faisait la demande inverse. Ce sont finalement Etterbeek et Stockel qui ont été autorisés à changer de série, Stockel se retrouvant désormais en 2A et Etterbeek en 2B aux côtés du Racing White Woluwe et des quatorze clubs du BW. Quant à savoir pourquoi Etterbeek plutôt que le Crossing, simplement pour une question géographique, Etterbeek se retrouvant plus proche de l’autoroute et des clubs du BW.

En P3, deux changements ont été actés. Le premier concerne l’équipe d’Africa dont la suspension sportive a été levée et l’équipe a pu se réinscrire en 3A.

L’autre changement est pour Suryoyés B qui passe de la 3A à la 3B, série désormais composée de seize équipes, dont neuf du BW. qui auront donc droit à un championnat complet la saison prochaine.

Refus pour Genappe B et Walhain B

Toujours en P3, deux clubs du BW avaient demandé à changer de série: Genappe B espérait quitter la 3B pour la 3D comme Walhain B voulait passer de la 3C à la 3D mais comme personne en 3D n’a demandé à changer de série et que la série se composait déjà de seize équipes, les demandes de Genappe et Walhain n’ont pas été acceptées.

Les séries définitives

Provinciale 1

Grez-Doiceau, Genappe, Lasne-Ohain, Tubize-Braine B, Waterloo, Léopold, Ixelles, Auderghem, Sporting Bruxelles, Saint-Michel, BX Bruxelles, Kosova, Stade Everois, Saint-Josse, Berchem, Amicii Jette.

Provinciale 2A

Stockel, Jette B, Boitsfort, Crossing B, FC Schaerbeek, Sporting Bruxelles, Forest, Kosova B, Suryoyés, Moreda Uccle, Renaissance Forest, Olympique Forest, Berchem Brussels, Annessens, ASA Molenbeek, AFC Evere.

Provinciale 2B

RCS Brainois B, Wavre-Limal, La Hulpe, Rixensart, Stéphanois, Lasne-Ohain B, Saintes, Villers, Ophain, ES Braine, Chastre, Clabecq, Ronvau, Walhain, Etterbeek, Racing White Woluwe.

Provinciale 3A

FC Schaerbeek B, Black Star, Forest B, Olympic Anderlecht B, BX Bruxelles B, Anderlecht-Milan, Brussels City, Jeunesse Molenbeek, Nseth Berchem B, Olympique Forest B, ASA Molenbeek B, Génération FEFA Anderlecht, Anderlecht Youth Talents, Africa.

Provinciale 3B

Waterloo B, Genappe B, Nivelles B, Saintes B, Villers B, Ophain B, Ittre, AFCCM Braine Waterloo, Waterloo Lion’s, Léopold B, Ixelles B, Etterbeek B, Ganshoren B, Olympic Anderlecht, Brussels City B, Suryoyés B.

Provinciale 3C

La Hulpe B, Rixensart B, Stéphanois B, Ottignies, Nivelles, Incourt B, Ittre B, Walhain B, Boitsfort B, Auderghem B, Stockel B, Saint-Michel B, Stade Everois B, Saint-Josse B, Polonia Limelette, Racing White Woluwe B.

Provinciale 3D

Wavre-Limal B, Grez-Doiceau B, RAS Jodoigne B, Orp-Noduwez, Perwez B, Beauvechain, Mélin, Incourt, Mont-Saint-André, Mont-Saint-Guibert, Huppaye, Jandrain, Bierges, Chastre B, Ronvau B, SC Jodoigne.