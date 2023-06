Et voilà donc le FC Ronvau en P2 ! Une bonne surprise qui n’en est finalement pas une, tant l’équipe a fait preuve d’abnégation pour aller au bout du rêve. Car soyons clairs: le Ronvau en P2, ce n’était pas du tout prévu au départ d’une saison et certainement d’un tour final où l’on voyait plutôt Mont-Saint-Guibert émerger. "Quand j’ai repris l’équipe en début d’année, le Ronvau était douzième mais on commençait une nouvelle tranche et plutôt que de disputer un deuxième tour en roue libre, on s’est fixé l’objectif de faire quelque chose de bien", raconte Jean-Paul Dos Santos.

La suite, on la connaît: Limal B privé de tour final, Ronvau a pris sa place pour enchaîner les bons résultats. "On a joué le coup à fond après un fameux concours de circonstances car si Limal peut jouer le tour final, on ne parle jamais du Ronvau en P2. Avec des déplacements à Mélin puis à Huppaye et la réception de Waterloo B, on n’avait pas le calendrier le plus facile mais les gars l’ont fait sérieusement, au caractère et à l’envie, et en sont récompensés."

Maintenant en P2, le Ronvau va devoir y trouver sa place. Car monter est une chose, s’y maintenir en est une autre, tout aussi compliquée. "On sera le petit Poucet de la série, considéré comme l’équipe facile à battre, mais on ne va pas se laisser manger", assure encore le coach.

"La P2 propose une plus grande vitesse d’exécution"

À ses côtés, son entraîneur des gardiens Adrien Lacourt sait dans quoi l’équipe pose ses crampons, lui qui a connu la P2 avec Chastre, Ixelles ou encore Limal, et même un niveau supérieur avec Walhain en D3. "C’est la vitesse d’exécution qui représente la plus grande différence entre la P3 et la P2. Cela joue plus vite et même vraiment bien pour les meilleures équipes de la série. On est plusieurs anciens au club à pouvoir encadrer les jeunes et il nous manquera peut-être un peu plus de joueurs d’expérience mais le Ronvau restera un club familial, où l’argent ne circule pas, et on fera avec nos arguments."

Les mêmes qui ont permis à l’équipe de déjouer tous les pronostics cette saison: un gros mental, un grand cœur, de la volonté, du caractère, "mais aussi du foot car il y en a dans l’équipe. On devra aussi sans doute plus adapter notre système de jeu en fonction des adversaires."

Jean-Paul Dos Santos en rajoute une couche: "Si nous sommes montés en P2, c’est pour y rester. On n’a volé notre montée à personne et on a les armes pour disputer une bonne saison. Il faudra apprendre à perdre mais les caractères vont s’endurcir et je n’ai pas peur que la jeunesse se décourage."

Rayon transferts, le club a juste perdu Frédéric Leroy qui arrête et il s’est renforcé avec les arrivées de Guillaume Mohimont (Incourt), Steven Brandt (Jodoigne), Émilien Dael (Grez), Laszlo Somerling (Tempo), Sébastien Heremans (Wavre) et Loïc Polleunis qui est arrivé en janvier et qui a terminé la saison avec la réserve. Au niveau de la série, "elle est belle et ce ne sera pas facile. Le staff devra être là pour le groupe et garder les gars motivés mais on fera le maximum pour que cela se passe bien et grappiller des points le plus rapidement possible pour vivre une saison plus calme, même si on sait qu’elle ne le sera pas…"