Samedi, la Blanmontoise au départ de Tourinnes

Ce samedi 10 juin aura lieu la deuxième randonnée cyclo FFBC en Brabant Wallon: La Blanmontoise, épreuve mise sur pied par le CC Saint-Martin de Blanmont. Parmi les quatre distances proposées, deux feront partie du Brevet à Dénivelé (BAD) de la FFBC. Ce challenge réservé aux cyclotouristes avertis attire bon nombre d’adeptes d’autres provinces mais il est accessible à tous les niveaux. L’épreuve se déroulera au départ de Tourinnes-Saint-Lambert et au menu des mollets, un passage par la citadelle de Namur et le triple mur de Monty ! Quatre parcours au programme pour tous les niveaux: 50 km (346mD + ), 74 km (587 m D + ), 98 km (BAD avec 1 082 m D + ) et 134 km (BAD avec 1 461 m D + ) !