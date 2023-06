Fondé en 2007, le club la hulpois compte aujourd’hui 130 membres et 9 équipes, dont deux seniors qui évoluent en Division 1. Si les clubs néerlandophones occupent actuellement les sommets du classement masculin et féminin, les Renards pointent le bout de leur museau sur le podium. L’équipe féminine a d’ailleurs déjà fait le pas depuis plusieurs saisons. Du côté masculin, le club a, pour la première fois de son existence, décroché une place en play-off cette année. "Jusque-là, on se battait à chaque fois pour éviter la relégation, explique le président et joueur Martin Tombal. C’est donc un mini-exploit qu’on a réalisé cette saison avec une équipe en reconstruction car on n’avait perdu plusieurs joueurs l’été dernier. On avait aussi un nouveau coach en la personne de Quentin Docquier, actif toutefois depuis cinq ou six ans comme joueur dans nos rangs."

Battus par le club de Tielt en demi-finale, les La Hulpois ont aussi échoué lors du match pour la troisième place contre le club de la Juventus qui évolue à Affligem. "Les play-off, c’est une autre intensité, une autre manière de jouer, note Martin Tombal. On s’est préparé du mieux qu’on pouvait en s’entrainant notamment trois fois par semaine durant plus d’un mois mais l’expérience a parlé. Face à Affligem, cela ne s’est pas joué à grand-chose. Cette expérience nous servira pour la saison prochaine."

Pouvant compter sur les services d’un international finlandais, Linus Rautio, le club du Centre sportif Solvay a donc franchi un cap cette saison et entend bien poursuivre dans cette voie. "On veut faire aussi bien, voire même atteindre la finale, la saison prochaine. Malheureusement, Linus Rautio rentre en Finlande, mais on va pouvoir compter sur les arrivées de plusieurs jeunes joueurs."

LE NOYAU MASCULIN LA HULPOIS

Thomas Wilmus (gardien), Quentin Docquier (défense), Fabian Leyn (défense), William Horn (défense), Olivier Janssens (défense), Clément De Leener (défense), Cyril Pays (défense), Martin Tombal (centre), Lucas Limbourg (centre), Maxime Verhamme (attaque), Linus Rautio (attaque), Oskar Muhrbeck (attaque), Loïc Langlois (attaque), Rémy Ryckeboer (attaque), Staffan Sandström (attaque) et Alexander Driesen (attaque).

Coach: Quentin Docquier