Le gratin belge d’escrime présent à Braine-l’Alleud: "On a bien fait cela"

Si le CEBA possède sa propre salle, la plus grande de Belgique avec 14 pistes, située au Clos Lamartine, l’événement a toutefois eu lieu au Collège Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud. "C’est pour une question de recul nécessaire pour la compétition, explique Alain Delcourt, maître d’armes et fondateur du cercle d’escrime de Braine-l’Alleud. Dans notre salle, les pistes sont trop proches les unes des autres."

L’événement avait été soigneusement préparé par les membres du club brainois, et pour cause puisqu’il s’agissait d’une grande première. "C’est effectivement la première fois que l’on organise des championnats de Belgique, précise Alain Delcourt. C’est toute une infrastructure à mettre en place. Au final, cela a très bien tourné avec la présence de 67 équipes et très peu de retard au niveau des horaires. Pour une première organisation, on a bien fait cela, je pense."

Et le public a suivi. "Je suis assez étonné, mais oui, il y a eu pas mal de spectateurs durant le week-end. J’en suis très heureux."

Le seul regret du président du club brainois est purement sportif. "On termine quatre fois au pied du podium. C’est le pire scénario. J’espère qu’on fera mieux l’année prochaine."

Une déception d’autant plus grande que le Cercle d’Escrime de Braine-l’Alleud était le détenteur du titre national senior par équipe à l’épée.

La coupe du Roi, la plus prestigieuse, récompensant le club le plus performant dans les trois catégories, a été remportée par la Confrérie Saint-Michel de Gand. C’est le plus vieux club d’escrime toujours en activité au monde. "C’est la compétition la plus difficile en escrime car cela demande de la constance dans l’équipe, précise le maître d’armes brainois. Avoir une bonne individualité ne sert à rien, ici il faut aligner trois ou quatre escrimeurs de la même force. Parvenir à faire cela dans les trois catégories est prestigieux."

À noter qu’un Olympien a concouru à Braine-l’Alleud en la personne de Seppe Van Holsbeke de la Confrérie Saint-Michel de Gand, présent en 2016 aux JO de Rio au sabre.