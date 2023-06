Le bulletin du HSC Tubize en D1 LFH: 15/20

Après la déception de ne pas avoir participé aux play-off, le HSC Tubize s’est donné un nouvel objectif "et on l’a atteint cette fois-ci. On est en pleine évolution et je reste persuadé qu’on aurait pu s’en sortir face à équipes du Top 4 même si le but n’était pas de viser la montée. C’est la deuxième fois d’affilée qu’on livre quatre à cinq mois d’un très bon niveau à partir de janvier parce que nos joueurs français arrivent trop tard et qu’on ne parvient pas à se préparer à temps. Il va falloir en tenir compte pour la suite."

Au niveau du bilan, "je nous donnerais donc 7,5/10 ou 15/20 car on a été entre le bon et le très bon, et on a réussi à imposer notre jeu en play-down tout en retrouvant une défense qui a encaissé moins de 20 buts à quatre reprises et en marquant suffisamment pour distancer nos adversaires."

Être présent dès le départ

En ce qui concerne la prochaine campagne, le club espère enfin retrouver les play-off. "En principe, tout le monde reste: les Tubiziens, les étudiants et les Français. Et on a déjà testé deux joueurs qui vont signer chez nous, ce qui va nous renforcer au niveau des arrières et des ailiers. Je pense donc qu’on sera plus fort à condition d’y mettre le même état d’esprit. Là, on va d’abord profiter des vacances et on essayera de ne plus rater notre départ afin d’être dans de bonnes dispositions pour la suite."

La reprise aura lieu vers la mi-août. En attendant, le tournoi des 4 ballons (tournois de handball, basket, volley et mini-foot) organisé par le club, le dimanche 25 juin, affiche déjà complet.