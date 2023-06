La délégation belge ambitieuse avant le championnat d’Europe de beach soccer: "Nous avons réduit le fossé avec les meilleures équipes européennes"

Le RFC Perwez et le FC Genappe en Euro Winners Challenge

La première équipe belge à faire son entrée dans la compétition sera le FC Genappe, engagé en Euro Winners Challenge. Ce vendredi à 11 h 15, ils affrontent les Portugais de Casa Benfica Viseu. "Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la suite de la compétition, notre objectif est de signer un 6 sur 9, comme nous l’avions fait l’an dernier. Nous voulons sortir des poules et atteindre les quarts de finale", confie David Mames pour Genappe.

À 12 h 30, Perwez débutera par un affrontement avec Minots de Marseille avec l’ambition de réussir son entrée en lice dans une compétition où la Belgique s’est fait un nom. "Les Belges sont à leur place dans cet Euro Winners Challenge mais nous espérons tous que la NewTeam et l’ES Brainoise iront loin en Euro Winners Cup, dont le niveau est bien plus relevé. Pour toutes les équipes belges présentes, c’est une fois de plus l’occasion d’engranger de l’expérience, tout en en tentant de briller", ajoute David Mames.

La NewTeam et l’ES Brainoise en Euro Winners Cup

L’Euro Winners Cup rassemblera les meilleures équipes européennes du moment dans une compétition équivalente à la Ligue des Champions en football. Compétition qui débutera lundi pour nos deux représentants. "Nous voulons confirmer nos bons résultats des dernières années, avec l’envie d’aller plus loin et de passer ce fameux stade des huitièmes de finale. Nous avons réduit le fossé avec les meilleures équipes européennes, nous croyons en nos chances d’atteindre les quarts de finale", précise Jeremy Chojnowski pour la NewTeam.

Une équipe qui pourra compter une fois de plus sur de sacrés renforts. "Javier Torres, attaquant phare de l’équipe d’Espagne, un des meilleurs pivots au monde, ainsi que son frère Cristian, très solide défenseur, feront partie de l’équipe. Nous pourrons aussi compter sur la présence de Francisco Mejias, le capitaine de la Roja. Trois joueurs qui apporteront toute leur expérience à nos joueurs et combleront les manquements des années précédentes. Malgré tout, nous devrons batailler pour sortir d’une poule qui s’annonce relevée, emmenée par Levante."

L’ES Braine partagera la même ambition, dans une poule qui semble plus homogène et plus accessible. "On sent une grosse excitation dans le chef des joueurs, cette compétition fait rêver tout le monde. Après la superbe expérience vécue l’an dernier, nous avons hâte de nous frotter à des professionnels de la discipline, à des joueurs qui s’entraînent tous les jours pour ça. Nous espérons ne pas prendre de casquettes mais nous avons aussi cette ambition de terminer parmi les deux premiers de notre groupe pour accéder à la suite de la compétition", explique Anthony Ingenito.

Les filles de la NewTeam aussi ont des ambitions

Avec une équipe remodelée par rapport à l’année dernière, les filles de la NewTeam veulent s’illustrer à Nazaré. "Nous partons un peu déforcés, il a fallu combler quelques absences mais nous pourrons compter sur des joueuses belges de talent et quelques pointures internationales pour les épauler. Leur groupe est très difficile mais le but est de sortir des poules. Elles veulent aller le plus loin possible et représenter au mieux la Belgique", pointe Jeremy Chojnowski.

Une délégation belge unie et respectée

La force de la délégation belge, c’est la solidarité entre les différentes équipes. "Il y a peut-être eu des désaccords concernant le championnat de Belgique mais lors de ce championnat d’Europe, nous sommes tous Belges. Chaque équipe va soutenir les quatre autres et quand vous avez près de 75 personnes derrière la même équipe, vous ne passez pas inaperçus. Nous représentons tous la Belgique", ajoute Jeremy Chojnowski.

Réussir de bons résultats est indispensable pour le ranking mondial. "Les résultats de chaque équipe belge rapportent des points au ranking mondial et si nous voulons continuer à envoyer autant d’équipes à Nazaré, il est primordial de s’y illustrer. Cela renforce aussi la solidarité entre équipes belges. Ce ne sont pas cinq formations distinctes mais bien une seule délégation où chacun travaille main dans la main, en partageant le même but."