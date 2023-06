L’équipe a terminé à la septième position lors du défunt championnat. Si Maxime Tilmant est parti vers la P1 de Braine 2001, Oscar Bierlaire (U18 nationaux, P2 Nivelles et formé à Genappe) et Matteo Calemani (P1 Genappe et R2 Nivelles) rejoindront l’effectif coaché par Geoffrey Preud’Homme, assisté par Christophe Brassart.