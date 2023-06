Challenge du BW: il fera chaud samedi à Ottignies!

Les participants pourront découvrir de remarquables paysages ainsi que la ville piétonne, à l’abri de la circulation routière. Sans oublier le Bois des Rêves, le Bois de Lauzelle et le tour du lac de la cité universitaire.

Deux distances sont au programme: 6,2 et 11,4 kilomètres avec une invitée de marque: la chaleur. Sébastien Degrève, organisateur, en tiendra compte: "La météo s’annonce chaude ce samedi. Notre parcours du Challenge Brabant wallon est largement ombragé, ce qui devrait être apprécié de tous. Nous prévoyons des points de ravitaillement supplémentaires sur le parcours pour le confort et le bien être de tous. De l’eau sera disponible en libre-service tout le temps au centre sportif Jean Demeester. Il sera possible de remplir ses contenants sur le parcours pour s’hydrater entre les ravitaillements pour ceux qui en ressentent le besoin. Dans le cadre du plan chaleur ozone, il est cependant important d’écouter son corps et adapter son effort et ses temps aux conditions météo. Chacun doit veiller à bien s’hydrate avant et en prévision de l’effort."

Adresse du jour: rue de l’invasion 80, au centre sportif J Demeester.