Une assurance buts nommée Kévin Maistriaux, meilleur buteur en P1

Aussi décisif à la finition qu’à la dernière passe, le numéro 19 des Jaune et Bleu a été directement impliqué dans la moitié des goals inscrits par son équipe. Des statistiques impressionnantes qui ont grandement contribué à la très bonne saison réalisée par le FC Genappe en P1.

"Le club peut se targuer d’avoir en ses rangs les deux meilleurs buteurs de la série"

"J’avais clairement l’objectif de faire mieux que la saison passée et c’est le cas. C’est effectivement l’équipe qui prime mais je sais aussi qu’en étant efficace devant les cages, cela aide à faire gagner des matches. Cette récompense est évidemment une énorme fierté personnelle mais aussi pour les proches et pour le club qui peut se targuer d’avoir en ses rangs les deux meilleurs buteurs de la série. C’est une belle image."

L’entente entre Maistriaux et Roulez a indéniablement été la grande force et l’atout numéro 1 du FC Genappe cette saison. "C’était notre première saison ensemble et tant en dehors que sur le terrain, la mayonnaise a pris directement. Nous avons malheureusement failli au tour final mais dans l’ensemble, le bilan est positif malgré les bêtes points gaspillés."

Malgré de nombreuses sollicitations, Kévin Maistriaux a décidé de prolonger l’aventure au Stade J.C. Flament afin d’aider le club à atteindre son objectif de montée en D3. "Je m'y sens comme à la maison et comme je vais bientôt être papa, je n’ai pas voulu aller voir ailleurs. Si je peux aider le club à monter en Nationale la saison prochaine, ce sera une belle cerise sur le gâteau."

Sur la troisième marche du podium des meilleurs artificiers de la P1, on retrouve le duo formé par Yassine Gasmi (Grez) et Jérémy Pierret (RUTB) avec 17 buts.