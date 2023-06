Thomas Evrard signe pour 2024 à Genappe

Il vient comme cordier-livreur. "Je suis venu jouer à Genappe avec Brussegem le 29 mai dernier. J’ai apprécié le ballodrome qui avantage les livreurs. C’est ma spécialité."

Thomas Evrard défend les couleurs de Brussegem. C’est la première fois qu’il évolue dans un club du Nord du pays. "Au départ, avec Jonathan Lenoir, nous devions quitter la nationale 3 de Clermont pour évoluer en nationale 2 avec Fontaine. Le club de Fontaine est descendu en nationale 3. Ce qui m’a contraint à me réorienter vers Brussegem pour jouer en nationale 2."

Brussegem, dixième fait partie, pour l’instant, des trois équipes descendantes. "Nous avons gagné contre Ninove le week-end dernier. La victoire était indispensable", lance le cordier-livreur.

Genappe a dix points, soit trois points de plus que Brussegem et seulement deux points de plus que Ninove, neuvième, première équipe descendante. "Je ne pense pas que l’équipe de Genappe va être concernée par le maintien. Genappe va se sauver. Je n’ai pas mis de condition à mon transfert."

Pas de conflit d’intérêt

N’y aura-t-il pas un conflit d’intérêts si Brussegem était opposé à Genappe pour le maintien. "Pas du tout. Je suis à Brussegem jusqu’à la fin de saison, je défendrai les couleurs de mon club à fond", prévient le joueur.

En signant à Genappe, Thomas Evrard se rapproche de son domicile. "J’habite Denée. Pour me rendre à Brussegem, j’ai une heure quinze minutes de trajet. Pour Genappe, j’ai quarante minutes."

Il aura 25 ans au moment d’entamer la saison prochaine sous les couleurs de Genappe.