ServiPools DT Racing s’impose à l’étranger

À l’initiative du Wavrien Marc Tabourdon, une délégation de cinq coureurs s’est déplacée en France pour prendre le départ des deux jours de Romilly-Sur-Seine. On retrouvait ainsi Jonathan Paulus, Marc Tabourdon, Jawad Aghyal, Benoit Louyet et Greg Halin bien épaulés pour l’occasion par Thierry Lampe, sur place pour assurer les missions d’accompagnateur. Jonathan Paulus y remettait en jeu son titre de l’an passé et il ne s’est pas loupé puisqu’il remporte cette année encore le classement final. L’équipe remporte aussi le classement interéquipes. C’est aussi un joli tir groupé de l’équipe avec la sixième place de Greg Halin, la septième de Benoit Louvet, la huitième de Jawad Aghyal et la seizième place de Marc Tabourdon. "On est évidemment très heureux et fier de cette belle réussite et heureux d’avoir pu montrer nos couleurs et nos partenaires à l’étranger", notait-on du côté de la formation wavrienne.

Mais la bonne récolte ne s’est pas arrêtée-là puisque le Perwézien Frédéric Jacob s’est, lui aussi, illustré à l’étranger lors d’une épreuve en Sardaigne. "Il était sur le Giro delle Miniere avec une victoire sur la deuxième étape dans des conditions météorologiques pas toujours évidentes."

Pour couronner le tout, Jean-Pierre Hustin est devenu champion du Hainaut à Huissignies, pour le plus grand bonheur de ServiPools DT Racing.