Meilleur buteur de P3B, Nicolas Ysebaert peut quitter Clabecq en beauté

La saison est donc une réussite pour le joueur et son équipe. "J’avais déjà été dans le top du classement l’année passée et j’ai encore eu un beau concurrent à distance cette fois-ci. C’est toujours agréable d’être meilleur buteur mais après la première tranche, mon objectif était avant tout d’amener Clabecq en P2. On aura passé une bonne saison ensemble et j’aurai vécu des moments incroyables. Je pense notamment à ce penalty qui nous assure le titre à la 89'. D’habitude, je n’aime pas les tirer mais j’ai pris mes responsabilités, marqué et terminé dans les bras du journaliste ! Je pars donc avec beaucoup de fierté et j’espère que le club continuera comme ça."

La suite, ce sera en P2 Hainaut. "Même s’il n’est pas impossible que je revienne jouer dans le Brabant car ces quelques années m’ont assagi. Je pars sans regrets car j’ai opté pour le plus beau projet tout en me rapprochant de chez moi. Houdeng a perdu au tour final pour la montée, on sera donc favori pour le titre, mais il faudra prester et ce sera sans pression. Là, j’essaye surtout de me soigner pour être fin prêt le 15 juillet."