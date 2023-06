Meilleur buteur de P2B, Sébastien Pirotte en a planté 41 pour battre son record

Waterloo en P1, c’est "objectif atteint. C’est ce qu’espérait le club et on avait l’équipe pour faire quelque chose de bien cette saison. En terminant deuxièmes, on avait quelques craintes avant le tour final où ce ne sont que des matches compliqués à gagner mais on l’a fait et on peut tous être fiers de notre saison."

Marquer autant en P1 sera sans doute plus compliqué. "Le niveau sera supérieur et ce sera moins évident mais Waterloo a bien transféré et d’après les échos, on aura une équipe encore plus forte que cette saison."