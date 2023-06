Le Guibertin Thomas Verniest, meilleur buteur en P3D

Ce policier de trente ans a donc activement participé à la deuxième place de son équipe. "Je pense qu’on aurait pu être champion en étant plus sérieux pendant toute l’année car on n’a pas terminé très loin de Walhain. Mais après avoir perdu 4-3 chez eux, on n’a pas été dans le coup physiquement lors des matches de reprise en janvier parce qu’on ne s’est quasi-pas entraîné pendant un mois et demi, et ce 0/6 nous a coûté le titre. Ensuite, au tour final, on est tombé sur une belle équipe d’Huppaye contre laquelle c’est toujours compliqué sur son terrain. Ne pas monter n’est pas une déception car contrairement à d’autres clubs, on n’a pas les moyens d’attirer des joueurs et on aurait dû se battre pour se sauver. Le côté satisfaisant, c’est qu’on est un groupe d’amis non payés et on est surtout là pour s’amuser tous ensemble."

C’est ce qui continue à plaire à notre interlocuteur qui est guibertin depuis près de vingt ans. "J’habitais en Flandre, j’ai joué à St-Michel, Wezembeek et au White Star avant de rejoindre le club lorsque j’ai déménagé à Court-St-Étienne. J’espère qu’on sera en mesure de refaire le même genre de saison malgré de solides équipes comme Orp ou SC Jodoigne et, à titre personnel, j’espère rester titulaire et encore aider l’équipe à gagner des matches."