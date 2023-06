Deux Limaloises sélectionnées pour les championnats du monde de canicross

Nouveauté cette fois, aux championnats du monde, Clara aura son propre chien, tout comme Muriel alors que jusqu’à présent, les deux Wavriennes s’échangeaient Flash. "Clara fera le canicross avec Flash car c’est son binôme de toujours et qu’elle a une totale confiance en lui. Quant à moi, avec Vénus, ma jeune braque allemande qui aura tout juste 18 mois début octobre, je l’entraîne déjà en bike et je l’adore, elle est géniale pour une jeune… On va donc tenter l’expérience ensemble."

Si l’an dernier, Clara était cadette et concourrait sur le petit parcours (avec une 15e place à la clé), cette fois, elle sera dans la catégorie junior et fera dès lors le long parcours comme celui en bike. "Depuis le début de la saison, Clara fait ses parcours parmi les adultes où elle a fait sa place. Pour les sélections aux championnats du monde, il fallait avoir fait toutes les courses (15 au total). Clara est championne de Belgique 2022, et est première au challenge belge de régularité."

De son côté, Muriel est sixième belge et deuxième au challenge belge de régularité.

À noter que les Mondiaux ont été reculés dans le calendrier. "C’est en raison des conditions climatiques. S’il fait trop chaud, on doit trop raccourcir les distances."