Damien Ovart directeur au Sporting de Charleroi: "L’enseignement est la ligne directrice de ma carrière"

Son parcours

À 37 ans, Damien Ovart renseigne déjà un fameux CV. Il a commencé par la base : le football amateur. Comme joueur (RJ Wavre, Walhain, Jodoigne, Hannut, Tervuren et Mont-Saint-André) puis entraîneur. En jeunes, au début. Chez les adultes, ensuite. "Avec une première montée de P4 en P3, sourit le Brabançon, diplômé en éducation physique. J’ai aussi obtenu mes diplômes d’entraîneur avant d’être engagé à l’ACFF (NDLR : Association des clubs francophones de football) où j’étais chargé de certaines formations."

Curieux, touche à tout, passionné, il devient en parallèle analyste vidéo pour les équipes nationales de jeunes (U16-17), enseigne au diplôme UEFA A et peaufine les modules du cycle "détection de talents".

Il résume : "L’enseignement est la ligne directrice dans ma carrière." Quel que soit le milieu et l’environnement. "Des maternelles à l’université, dans le normal et le spécialisé. Dans les prisons, aussi. Et cinq ans par la Ligue francophone de sauvetage."

Une variété qui a visiblement séduit la direction du Sporting – alors que des noms plus ronflants comme Nicolas Frutos ou Julien Gorius ont été évoqués – qui n’engage pas un inconnu puisque Damien Ovart s’occupait périodiquement du scouting pour les jeunes du RCSC.

Ses missions

Ces dernières années, l’énorme travail d’Alain Decuyper et les investissements de la direction (environ 2,2 millions € de budget annuel) ont donné une nouvelle dimension à la Zébra Academy qui devrait encore s’étendre prochainement. "Le club est dans une évolution linéaire et l’environnement de travail est stable et stimulant, s’enthousiasme Damien Ovart. Vu les avancées réalisées depuis huit ans, il serait idiot de tout révolutionner. Le but est de poursuivre ce qui a été entamé tout en apportant ma vision."

Comme le stipulait l’appel à candidatures, les tâches sont nombreuses et variées. "Cela concerne les aspects sportifs, humains et administratifs. Renforcer la collaboration avec les écoles qui accueillent nos jeunes, rencontrer les parents, assister aux entraînements et aux matchs, échanger avec les formateurs et les coordinateurs qui m’entourent, le pôle médical, la maintenance…"

Marcinelle est un vivier grandissant, en progrès. Charleroi espère recueillir les fruits mûrs de son travail et éviter qu’ils ne tombent trop loin de l’arbre. Car la concurrence, belge et étrangère, est rude. "On voit des jeunes comme Wasinski, Nkuba ou Tchatchoua qui percent en équipe première, d’autres qui évoluent très positivement dans les catégories inférieures mais qu’on doit pouvoir garder."

Le Sporting vient de perdre le talentueux Samuel Nibombe (15 ans), qui devrait rejoindre un club allemand. "On vise forcément le plus haut possible, surtout dans le jeu à 11, ambitionne Ovart. On veut augmenter le niveau et, un jour, pourquoi pas, gagner une catégorie. Les U18 ont réalisé une magnifique saison. D’autres vont suivre."

Pour éviter les pillages massifs (49 élites en 7 ans) ou les départs précoces, Alain Decuyper a instauré le "parcours de talent". Une ligne directrice sportive et éducative. "Le football d’aujourd’hui exige que vous soyez un homme le plus tôt possible. À 16 ans, on doit pouvoir faire appel à vous en A. Il faut donc développer la maturité et l’autonomie du joueur."

Sa vision

Pour Ovart, Charleroi doit s’imprégner d’une philosophie de jeu forte et reconnaissable. "Si vous êtes au FC Barcelone et que vous garez le bus, ça ne prendra pas. À notre niveau, à Charleroi, au-delà des aspects tactiques, l’ADN doit principalement résider dans la détermination et le jusqu’au-boutisme."

Avec un style de jeu qui colle à la mentalité de… Felice Mazzù. "Il y a les bases à acquérir, évidemment. Mais au Sporting, il faut être performant en reconversions, avec des profils athlétiques. Être solide défensivement, bien organisé. Je ne préconise pas un schéma tactique fixe dès le plus jeune âge car j’estime qu’il faut offrir aux joueurs une palette de qualités, de capacités. Ils doivent avoir vu plusieurs systèmes pour, le jour-j, rapidement s’y adapter. On est dans un football d’instantanéité et votre chance ne passe parfois pas deux fois."

Dans ce cas, la première doit être la bonne.