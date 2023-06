Buteurs P3C: Le duo rixensartois Siebern/Mutombo a fait très fort cette saison

Avec 18 buts chacun, Leander Siebern et Jason Mutombo auront été les meilleurs artificiers brabançons wallons de la série. Un podium presque exclusivement rixensartois puisque Romain Van Espen (RUR – 15 buts) monte sur la deuxième marche du podium et que le duo composé de Quentin Gorjanc (RUR – 13 buts) et de Boris Bouka (Ottignies – 13 buts) complète ce joli tiercé. "C’est vrai que nous avions une fameuse force de frappe offensive, lance Leander Siebern (17 ans). J’étais en U19 et pour mon premier match en équipe première avec la P3, j’ai directement marqué un but puis un quadruplé la rencontre suivante. Le coach et la solidarité du groupe m’ont mis en confiance et c’est ce qui m’a permis d’empiler les buts. Nous avons réalisé une formidable saison et s’il reste des regrets de ne pas avoir pu participer au tour final, nous sommes surtout très fiers de ce que nous avons proposé comme football."

Son compagnon d’attaque Jason Mutombo (18 ans) abonde lui aussi dans le même sens. Passé par Ottignies, Anderlecht Heysel, OHL, Overijse et le RJ Wavre, le virevoltant et technique avant rixensartois a pris beaucoup de plaisir cette saison. "Mes bonnes prestations avec la P3 m’ont aidé à franchir le pas vers la P2 et je suis donc très reconnaissant envers le coach Lorenzo Richiusa et mes coéquipiers. L’ambiance était exceptionnelle, la mentalité exemplaire et la motivation toujours à 100%."