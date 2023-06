Promotion B: Mehdi Gerrouche devrait rejoindre Nil-Saint-Vincent

Ce comité veut en effet savoir si l’interruption des activités du club est due aux dirigeants ou à certains joueurs qui auraient refusé de poursuivre la saison avec le club. Dans ce dernier cas, le joueur serait suspendu.

Dans le cas de cette interruption, Mehdi Gerrouche devrait être libéré et pourrait donc signer à Nil-Saint-Vincent, même s’il évoluait en nationale 3. "Nous l’avons contacté pour éviter d’être en sous-effectif. Benoît Marchal vient de se faire opérer. Il sera sans doute out jusqu’à la fin du mois de juin. En juillet, on n’a pas beaucoup de rencontres et il restera trois matchs en août", explique Raphaël Ghislain.

"Il était donc impératif de pouvoir compter sur un joueur supplémentaire. Heureusement, il était affilié en régionale 3 à La Louvière. S’il avait été affilié en nationale 3, il n’aurait pas pu poursuivre la saison à un niveau inférieur et donc pas avec notre équipe de promotion", souligne encore Raphaël Ghislain.

D’autant que Jonathan Simon a annoncé dimanche à Tangissart qu’il venait de disputer sa dernière rencontre du mois de juin. "J’ai d’autres activités programmées durant les week-ends de juin", signalait le joueur qui vient uniquement en dépannage.