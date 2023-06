Mohamed Zeroual quitte Ganshoren pour Rupel-Boom

Mohamed Zeroual a fait son choix. Après deux saisons passées à Ganshoren, il a décidé de se diriger vers Rupel-Boom, un club qui vient de faire la culbute de la première à la deuxième nationale. "Je vais rester en deuxième division mais du côté néerlandophone", précise le joueur, qui reste sur une bonne saison à Ganshoren. "Avec 13 buts et 11 assists, mes stats sont bonnes. Quant à l’équipe, on termine la saison à la douzième place après avoir failli accrocher le tour final via la troisième tranche mais nous avons perdu 1-0 le match qu’il ne fallait pas perdre à La Louvière. On a réalisé un très bon deuxième tour, on a rattrapé pas mal de points perdus au premier, mais un peu tard. Le bilan est cependant positif et le mien aussi car je n’ai débuté la saison que mi-septembre après mon opération du ménisque et tout s’est bien passé."