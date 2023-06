Marie Angelini s’est imposée aux écuries de Maret avec son cheval Chronos de Virton

Du côté des participants, Marie Angelini a gagné l’épreuve 1 m, la plus grosse épreuve du week-end. À 23 ans, membre des écuries de Maret depuis plus de quatre ans, elle était ravie de son concours. "La concurrence était bien présente. Tout s’est parfaitement déroulé, mieux qu’à Ciney voici quinze jours. Voilà six ans maintenant que mon cheval Chronos de Virton travaille avec moi. C’est important d’avoir une relation de confiance dans ce type de concours. Le cheval se doit d’être polyvalent. Être bon dans une discipline et moyen ou mauvais ailleurs, cela ne servirait à rien. Pour arriver à un tel résultat, il faut beaucoup de travail mais surtout de complicité. Et aux écuries de Maret, on est vraiment choyés et je sais que mon cheval est aux petits soins, en plus avec des tarifs moindres qu’ailleurs. Personnellement, je monte six jours sur sept. Il y a un jour de congé. Mais je varie beaucoup les séances pour avoir aussi du repos ou des sorties très tranquilles. Et quand il s’agit de travailler, à Maret, nous avons la chance et le plaisir d’avoir des infrastructures idéales avec une grande piste et surtout un parcours de cross magnifique."

Marie Angelini souligne aussi le bonheur d’avoir un environnement propice à son épanouissement. "Ma maman Christelle Van Campenhout me suit vraiment partout. Elle est un soutien au quotidien. Sans elle et mon papa je n’en serais pas là et tout ce que je fais aujourd’hui n’aurait pas été possible."