Les premiers et précieux points UCI d’Élisabeth Ullens

Les deux dernières épreuves internationales disputées en Belgique ont été fructueuses. Tout d’abord, à Eupen, avec la 3Nations Cup, où Élisabeth a brillé. "Je suis très contente de ma course. Un bon départ m’a permis de rester dans le haut de la course et au final, cela me permet de marquer mes premiers points UCI."

Pour Genk, ce fut plus difficile. "L’entraînement devient plus léger vu la proximité des examens. Dans le Limbourg, c’est un circuit très roulant avec quelques difficultés techniques. Les premières partent très vite et je ne saurai jamais les rattraper. Pourtant, je reprenais un peu de temps sur la technique mais pas assez. À l’arrivée, j’étais un peu déçue mais je marque à nouveau des points UCI, ce qui me fait un total de 14 points."

La Perwézienne retient aussi qu’elle a enfin pu rouler par beau temps sur les deux manches et sa bonne gestion de l’hydratation qui lui a permis de terminer sans crampes. "Cela a aussi été une belle expérience d’avoir une course avec un peloton de 15 filles qu’on ne connaît pas spécialement. Il y a des concurrentes des autres pays avec qui on ne roule pas en Belgique et on ne sait pas vraiment où l’on se situe face à ce plateau."

La suite ? "Il y a une course à Houffalize mais cela ne sera pas possible d’y participer vu que l’épreuve tombe au milieu de la session d’examens vu le nouveau calendrier scolaire introduit cette année."