Les Chastroises encore contraintes de rester en D1

Deux options s’offrent au club: rester en D1 ou descendre de deux échelons. "On a tenté l’un ou l’autre recours pour quand même descendre mais l’info a été confirmée. Je comprends le règlement mais quand un club n’est pas à se place sportivement, on devrait proposer à un autre club de monter. Finalement, on est puni parce que d’autres équipes arrêtent. Mais, le club ne veut pas descendre en P1 et voir l’équipe B basculer en P2 ne semble pas être une option."

"Sans renfort, ce sera pire"

Des décisions importantes doivent être prises rapidement. "On va sonder le groupe la semaine prochaine et parler de tout ça au retour de Didier (Gelders, le président, actuellement en vacances)", poursuit Michaël Verstraelen qui ne sait donc pas encore s’il va continuer l’aventure. "J’avais dit OK en D2 car j’ai encore des choses à transmettre à ce groupe. Mais, revivre le même genre de saison est presque impensable. Le foot étant une passion, ça doit rester quelque chose d’agréable. Si ça devient un calvaire, autant arrêter. Le problème, c’est qu’on est déjà en juin et que même si Didier dispose d’un fameux carnet d’adresses, tout le monde a fait ses emplettes. Or, il faut absolument recruter, sinon ça risque d’être pire."