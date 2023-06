Corinne Buelens quitte Ottignies pour Limal

Elle a décidé de se réorienter vers les interclubs vétérans. "Au niveau provincial, à Ottignies, on joue la même chose, les premières places en provinciale 1, depuis plusieurs années. Les caoutchoucs Boost, bien qu’interdit, continue à être utilisés. Cela donne de la vitesse à la balle mais c’est un peu frustrant pour l’adversaire."

Corinne Buelens a décidé de s’orienter vers les interclubs vétérans. "La pratique du caoutchouc boost est peu utilisée en vétérans où l’ambiance est plus cool. J’ai décidé de jouer les interclubs vétérans la saison prochaine. À Ottignies, Stéphane Vangertruyden a décidé d’arrêter, je me retrouvais un peu seule pour les interclubs vétérans. J’ai donc décidé de rejoindre Limal-Wavre où je retrouve Bernard Sine et Bruno Charlier, deux grands amis. C’est une décision qui n’a pas été facile à prendre, je suis attachée au club d’Ottignies auquel je n’ai rien à reprocher."

Championne de Belgique en double dames +50

Corinne Buelens est B2 en dames bien qu’elle n’ait plus disputé les interclubs féminins depuis de nombreuses années. Elle participe par contre chaque année aux championnats de Belgique des vétérans. Cette saison, elle est championne de Belgique en double dames +50 avec Martine Deltenre (B6) de Schaerbeek. Cette dernière a également décidé de rejoindre le club de Limal-Wavre. Corinne Buelens est aussi vice-championne de Belgique en mixte +50 avec Bruno Charlier (B6).

"Cela peut paraître bien sur papier. Nous étions toutefois un peu déçus. Nous avons mené 10-7 à la belle avant de nous incliner."

Tout ce beau monde se retrouvera au complexe sportif de Limal la saison prochaine. Le club de Limal aligne une équipe en division 1 vétérans, la plus haute division provinciale Bruxelles/Brabant wallon.