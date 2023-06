P3: L’AFCCM Braine existera via les jeunes du RCS Brainois

Nous vous annoncions en mars que l’AFCCM Braine-Waterloo allait complètement changer de visage en vue de l’exercice 2023-2024 puisque son équipe serait désormais composée des jeunes du RCS Brainois. L’information a été confirmée, si ce n’est que l’appellation change pour devenir l’AFC Brainois. Un peu à la manière du SC Jodoigne qui avait lancé un nouveau projet avec les anciens de la RAS sauf que dans ce cas-ci, le matricule 9558 continuera bel et bien d’exister. "Il n’y a que le nom qui change et, en ce qui nous concerne, on crée juste une équipe première en plus, explique Henri Pensis, directeur sportif du RCSB. La seule différence, c’est qu’avant on prenait nos jeunes pour la P2 tandis que les autres devaient s’en aller ou allaient jouer en Abssa. Là, on offre à ces jeunes, qui ne sont pas encore prêts pour la D3 et la P2, une possibilité supplémentaire pour se former et progresser. On reste toujours dans la formation, le but n’est pas de faire des transferts mais bien d’essayer d’aligner et de contenter tous les jeunes de Braine."