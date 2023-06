Finale de la Conference League: Angelo Lentini, 100% derrière la Fiorentina

Pour que le spectacle soit total, il rejoint la "curva fiesole", la tribune réservée aux Ultras. "Une ambiance de feu, extraordinaire."

Depuis ce jour-là, il supporte la Fiorentina et arbore fièrement le maillot violet de la Viola, surnom donné à l’équipe. "Je suis tombé amoureux de la Fiorentina puissance mille."

Quand il en a l’occasion, ce grand fan de Luca Toni n’hésite pas à parcourir le bon millier de kilomètres qui sépare Jodoigne de Florence, que ce soit en avion ou en voiture. Cette saison, il a assisté à la rencontre entre la Fiorentina et Lecce avec sa compagne, "qui est contente que la saison se termine car elle en a marre de me voir habillé en violet."

Mais qu’elle se rassure. Ce mercredi soir, ce sera la der de la saison avec la finale de la Conference League entre la Fiorentina et West Ham, une rencontre qui se déroulera à Prague et pour laquelle Angelo a son ticket, acheté… 20 €. "Malheureusement, un imprévu ne me permettra pas d’y assister mais je regarderai le match à la TV avec les copains."

Une petite déception pour l’ancien Jodoignois et futur joueur de Mont-Saint-André qui a suivi la Fiorentina lors des trois derniers tours de la Conference League, à chaque fois en déplacement. "On est allé à Braga puis en Pologne à Poznan où il régnait une des plus chaudes ambiances d’Europe et dernièrement à Bale pour la demi-finale."

Il est membre du Viola Club Bruxelles avec lequel il effectue les déplacements. "C’est un club de supporters dirigé par Massimiliano Lelli qui est devenu un ami."

Si Angelo ne cache pas "qu’il faut actuellement avoir le cœur solide" pour supporter l’équipe nationale italienne, absente de la dernière Coupe du monde, il reste le premier supporter du foot italien en général. "La différence avec le football belge se situe dans la passion et l’amour du foot. En Italie, on ne parle que de foot et les bars ont tous des maillots accrochés au mur."

Mais qu’on se rassure, l’ambiance sera festive ce mercredi soir dans son salon. "Il est toujours difficile d’affronter un club anglais. West Ham n’a pas réalisé un grand championnat. On pourrait dire que la Fiorentina non plus en terminant huitième du championnat italien mais il y a tout de même eu la finale de la Coupe d’Italie perdue contre l’Inter le week-end dernier et avec cette finale en Conference League, la saison est plutôt réussie. Le coach a aussi réussi à former un groupe, il y a quelques individualités capables de faire la différence et j’ai bon sentiment. Et puis, la Fiorentina sera en Europa League la saison prochaine en cas de victoire contre West Ham."