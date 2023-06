Tandis que 96 équipes ont foulé le parquet brainois sur lequel se trouvaient 29 hommes et dames en gris (le plus jeune avait 13,5 ans !), le club local a pu compter sur une trentaine de bénévoles.

Gérard Legrand (Castors Braine Académie) et Kathleen Schuurmans (team manager Castors Braine) étaient notamment présents du côté des bénévoles parmi lesquels on trouvait également Christophe Notelaers (président du CP Hainaut) et Jean-Pierre Delchef, président de l’AWBB.

Un président qui n’aura pas hésité à tenir quelques tables (feuille de marque électronique et chrono) et à mettre son bleu de travail lors de la soirée de samedi pour assurer le ramassage des déchets dans la salle.

Sportivement, le président de la fédération se réjouissait: "Avec l’émergence de ce genre d’événement dans cette nouvelle discipline qu’est le 3x3, je pense qu’on va davantage garder des filles qui démarraient en 5 contre 5 et puis qu’on perdait en cours de saison. L’avantage du 3x3, c’est qu’avec trois filles, quatre ou cinq idéalement, vous avez déjà une équipe. En plus, vu la polyvalence qu’il faut avoir dans cette discipline, le 3x3 valorise et responsabilise chaque joueuse. Le 3x3 peut donner de la confiance à des joueuses qui ne trouvaient pas toujours leur place sur le terrain du basket habituel."

Arbitre de R1, Olivier Lahaye essayait de sensibiliser les jeunes joueurs à l’un ou l’autre aspect du règlement du 3x3: "Par exemple, après chaque panier ou lancer, les défenseurs ne sont pas autorisés à jouer le ballon à l’intérieur du"demi-cercle de non charge"situé sous le panier. S’ils le font, cela peut valoir une faute technique. Avant de la siffler, on informe et on avertit. De façon générale, une attaque doit être tentée endéans les 12 secondes, c’est priorité au jeu rapide et à l’attaque. On laisse beaucoup plus jouer au 3x3 qu’en 5 contre 5 également."

Cory Mary, coach des U14 régionaux de Nivelles qui prodiguera ses conseils au CFB Fleurus a vu son équipe finir troisième. "On a gagné en quarts sur le buzzer. Tout de suite après, on enchaîne avec la demi-finale. Je ne suis pas déçu. On a un peu manqué d’endurance mais je garde le positif. Chaque défaite est profitable. J’ai gardé mon groupe de joueurs et on a continué ensemble pour le 3x3. On gagne les manches de Ciney et Libramont. On finit une fois deuxième et une fois quatrième alors qu’on s’était présenté à trois joueurs. On a fait de bons tournois."