Nil-St-Vincent conforte sa première place

On était également content à Tourinnes-la-Grosse qui a gagné 13-6 contre Saint-Denis. "Après trois défaites consécutives, il était temps de se reprendre. Nous étions un peu fébrile en première période (3-5, puis 7-5). Nous avons ensuite joué dans le jeu, nous avons ainsi fait la différence. Nous confortons notre quatrième place", soulignait le capitaine, Cédric Evrard.

Nil-Saint-Vincent a pris les trois points à Courcelles (4-13). "Le vent avantageait le livreur. Nos adversaires se sont évertués à tenter de frapper loin alors que de notre côté, on se contentait de faire des chasses pour aller livrer. Nous avons mené 0-6 et 1-7 au repos, indiquait le président, Raphaël Ghislain. On jouait sans Sébastien Staumont. Lorsque les Carolos ont compris qu’ils devaient changer de tactique, ils sont revenus à 4-10. Ils ont ensuite commis quelques erreurs qui leur ont été fatales." Nil est en tête championnat.