Les Bousvaliens de retour sur leurs terres

C’est maintenant terminé. Dimanche, les deux équipes jouaient à nouveau à Bousval sur leur tout nouveau ballodrome. "Nous avons fait le forcing pour pouvoir jouer ce dimanche. Je remercie les entreprises Haulotte et la Ville de nous avoir permis de jouer alors que les travaux ne sont pas tout à fait terminés. Si nous n’avions pas pu jouer ce dimanche, nous devions alors jouer lors de la Saint-Barthélemy ce qui se serait avéré complique pour tout le monde."

Le nouveau ballodrome n’est pas évident à jouer. "Dimanche, on livrait fort contre le vent. À la frappe, on a le soleil dans les yeux. On a du mal à voir la balle lorsqu’elle est levée."

Victoire de l’équipe A

L’équipe B s’est inclinée 3-13 contre Pironchamps. "Benoît Balestrie jouait avec l’équipe A suite à l’absence de Benjamin Clarambaux. Dès lors, l’équipe est fort affaiblie", indiquait encore Michaël Denuit.

Le capitaine de l’équipe B, Olivier Mainfroid, appréciait de se retrouver sur le terrain de Bousval. "Le ballodrome est agréable. Je pensais qu’avec les pavés, la balle ferait beaucoup plus de faux bonds. Ce n’était pas le cas", soulignait-il.

L’équipe première a gagné 13-6 face à Grand-Leez. "Nous avons fait une belle lutte. Je suis fier de mes joueurs même si nous aurions pu revendiquer le troisième point. Il était à notre portée. Nous avons gâché trop de jeu au tamis", poursuivait Michaël Denuit.