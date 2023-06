Joachim Gérard prêt pour Roland Garros

En tant que tête de série, Joachim Gérard est assuré d’éviter un gros client au premier tour lors du tirage qui sera effectué ce lundi après-midi, "mais il y a de très bons joueurs juste derrière et il n’y aura pas de match facile. Pour gagner Roland Garros, il faut de toute façon être capable de battre n’importe qui et chaque match sera important."

Gagner Roland Garros, un beau défi pour le Belge, éliminé dès le premier tour lors des deux précédentes éditions. "Roland Garros est un tournoi que j’aime bien, même si je n’y ai pas toujours brillé. Mais c’est le genre de tournoi qu’on apprécie en tant que belge."

"Je me sens bien"

Il est prêt à en découdre. "Je me sens bien. Je suis arrivé à Paris samedi soir et je suis content d’être là. Je reste sur un bon tournoi préparatoire à Royan la semaine dernière, même s’il n’y a pas vraiment eu de concurrence avant la finale. Mais j’ai enchaîné quelques victoires sur des scores assez secs et c’est toujours bon pour la confiance. En finale, j’ai été battu par Fernandez mais je suis content de ce que j’ai réussi à faire là-bas."

Et depuis le début de l’année puisqu’il dresse un premier bilan assez positif "mais avec des hauts et des bas. Sur les huit tournois auxquels j’ai participé, j’en ai remporté deux mais à côté de ça, il y a aussi eu de grosses défaites à des premier ou deuxième tours. Pour l’instant, 2023 se résume par du bon et du moins bon mais je continue à monter en puissance au niveau du rythme."

En sachant aussi que son mental reste le gros point à travailler. Depuis toujours. "Je montre de très bonnes choses mais je n’arrive pas à les maintenir. C’est mon point noir. J’ai perdu beaucoup quand j’ai dû arrêter de jouer il y a deux ans, il a fallu tout réinstaller mais je sens que ça revient et à ce niveau-là, le boulot a été fait."

Reste à confirmer tout ça sur la terre battue de Roland dès mardi. "Mon objectif est d’aller le plus loin possible dans le tournoi et, pourquoi pas ramener le trophée."

À noter encore que Joachim Gérard disputera l’épreuve du double aux côtés du jeune japonais Tokito Oda, n° 2 mondial. "Nous n’avons jamais joué ensemble. Il y aura sans doute un temps d’adaptation mais ce ne sera pas long car à notre niveau, on se connaît tous. Ce sera en tout cas une très bonne expérience."