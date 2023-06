Arnaud Mengal, quatrième aux championnats d’Europe: "La meilleure course de ma carrière"

Le triathlon s’est transformé en un duathlon en raison d’une qualité insuffisante de l’eau. "Le lac dans lequel on devait nager se situe en contrebas. Il avait beaucoup plu ces derniers jours. Le ruissellement avait entraîné par mal de choses dans l’eau."

La natation a donc été remplacée par une course à pied de cinq kilomètres. "Je ne sais pas si c’était un avantage ou un désavantage. En course à pied, j’ai de bonnes sensations. J’avais pourtant envie de nager, discipline dans laquelle j’ai bien progressé cet hiver."

Il a démarré la course à pied en gérant son effort. "Il faisait très chaud. Il n’était donc pas indiqué de démarrer à fond sous peine de se cramer. J’ai couru avec Noah Servais. Nous n’avons pas brûlé toutes nos cartouches comme d’autres l’ont fait. Nous avons terminé ensemble à la 27e et 28e place, à une trentaine de secondes des premiers."

La différence en course à pied

Le parcours à vélo était difficile. "Avec Noah, on se sentait vraiment bien. Nous étions dans un groupe d’une quinzaine de coureurs, derrière les premiers. Nous avons eu jusqu’à une minute de retard. Nous sommes revenus à 25 secondes après le deuxième tour."

Arnaud Mengal a démarré la deuxième course à pied, de 10 km, entre la 15e et la 20e place. "J’ai pris mon temps à la transition. Je ne suis pas parti très vite. Il y avait quatre tours. À chaque tour, je gagnais quelques places au point de terminer en quatrième position. Je pourrais regretter de ne pas avoir atteint le podium mais les trois premiers étaient clairement meilleurs. Ils ont tous les trois courus plus vite que moi."

Il a terminé la course en 1h49'05'', à 52 secondes de la première place, à 38 secondes du podium.

Le triathlète brainois était très satisfait. "C’est une magnifique place. Je suis très content de ma gestion de la course."